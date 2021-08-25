Алена Мозговая сообщила о своей болезни, с которой борется в последнее время

Продюсер Алена Мозговая решила рассказать публике о состоянии своего здоровья.

В начале августа Алене Мозговой удалось удивить публику своим весьма экстремальным похудением. Украинскому продюсеру удалось скинуть 20 килограммов.

Но, как оказалось, причина тому не диета, а борьба с заболеванием. Изначально Алена сообщила, что у нее начались проблемы со спиной, но сейчас она призналась, что борется с другим недугом.

Недавно была найдена причина, последствия которой Мозговая лечила почти два месяца. Анализы показали, что у звезды болезнь Лайма или боррелиоз.

Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством «приятностей», которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз, - написала на своей странице в Фейсбук Алена Мозговая.

Продюсер Алена Мозговая / facebook.com/olenamozgova1

Впереди Алену ждет длительный курс реабилитации. Звезда не собирается сдаваться, а бороться до полного выздоровления.

Напомним,