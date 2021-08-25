Алена Мозговая сообщила о своей болезни, с которой борется в последнее время

25 августа 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алена Мозговая сообщила о своей болезни, с которой борется в последнее время
Продюсер Алена Мозговая
facebook.com/olenamozgova1

Продюсер Алена Мозговая решила рассказать публике о состоянии своего здоровья.

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В начале августа Алене Мозговой удалось удивить публику своим весьма экстремальным похудением. Украинскому продюсеру удалось скинуть 20 килограммов. 

Но, как оказалось, причина тому не диета, а борьба с заболеванием. Изначально Алена сообщила, что у нее начались проблемы со спиной, но сейчас она призналась, что борется с другим недугом.

Недавно была найдена причина, последствия которой Мозговая лечила почти два месяца. Анализы показали, что у звезды болезнь Лайма или боррелиоз.

Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством «приятностей», которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз, - написала на своей странице в Фейсбук Алена Мозговая.

Продюсер Алена Мозговая / facebook.com/olenamozgova1
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Впереди Алену ждет длительный курс реабилитации. Звезда не собирается сдаваться, а бороться до полного выздоровления.

Напомним, 

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