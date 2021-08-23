Штурм: ICTV снимает первый боевик про украинский спецназ
Телеканал ICTV начал съемки боевика «Штурм». 4-серийный проект про спецотряд СБУ снимает известный грузинский режиссер Заза Буадзе, а главную роль исполняет звезда украинского кино Сергей Стрельников.
Фактически это будет первый в Украине сериал-боевик о ежедневной работе отряда спецназовцев. Зритель получит не только адреналин от сложных миссий, но и гордость, что у нас есть такие крутые подразделения. Мы рады, что СБУ поддержали нас в разработке Штурма. Благодаря их помощи и консультациям должна получится настоящая и убедительная история о работе спецназовцев, – говорит креативный продюсер телеканала ICTV Инесса Соболева.
По сюжету, уникальное элитное подразделение сформировано из молодых специалистов, которые ранее зарекомендовали себя в АТО как специалисты и патриоты. Уже на мирной территории бойцы Макс, Донатас и Сэнсэй вместе с парамедиком Иванкой, сапером Галиной и техническим экспертом Думом сделают все возможное, чтобы остановить террористов и противостоять хаосу в стране.
Спецназовца Сэнсэя будет играть Сергей Стрельников. Также роли будут исполнять Сергей Лефор, Артур Шурипа, Анна Адамович, Александра Эпштейн, Павел Тупиков.
Режиссером боевика стал грузинский режиссер Заза Буадзе. Он экранизировал исторический боевик «Красный», который ранее выходил в эфире телеканала ICTV.
Когда боевик «Штурм» выйдет в эфире ICTV, пока держат в секрете.