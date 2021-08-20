Елена и капитан: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма в День Независимости

Елена и капитан: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма в День Независимости

Во вторник, 24 августа, в 12:50 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Елена и капитан». Главную роль в картине исполнит популярная актриса

Елена Павлова ведет успешную, как ей кажется – вполне счастливую жизнь. Форс-мажорные обстоятельства заставляют ее пересмотреть свои ориентиры. Встреча с человеком, чью судьбу она когда-то невольно сломала, с человеком, имеющим право ненавидеть Елену, оказывается самой важной встречей в ее жизни. Она приносит то единственное, чего женщине так не хватало – любовь…

По словам исполнительницы роли Елены, актрисы Дарьи Трегубовой, когда-то ее героиня работала следователем, но, разочаровавшись в системе, кардинально сменила деятельность и стала заниматься бизнесом.

Елена – человек очень порядочный и не ориентированный на строгую иерархию, которая царит в исполнительной системе. Она стала следователем будучи очень юной, но поняла, что это не ее. Сейчас она успешная бизнесвумен, которая в свое время пожертвовала личной жизнью ради построения карьеры. Даже мы, актеры, когда очень активно снимаемся, забываем о какой-то жизни вне кадра. Но, как и каждому человеку, Елене, женщине, которая занимается серьезным бизнесом в мужском мире, хочется любви и детей, – рассказала Дарья Трегубова.

Также в картине снялись актеры Александр Пашков, Слава Красовская, Дарья Егоркина, Виктор Васильев, Максим Радугин, Владислав Мамчур.

Режиссер-постановщик – Николай Михайлов. Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Вадим Жук. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в этом году.

Смотрите премьеру 4-серийной картины «Елена и капитан» во вторник, 24 августа, в 12:50 на канале «Украина».