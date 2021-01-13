Даша Трегубова взорвала Сеть смелым снимком топлес

13 января 2021 14:40 Юлия Крутиева
Даша Трегубова взорвала Сеть смелым снимком топлес
Актриса Даша Трегубова
instagram.com/dasha.tregubova

Актриса Даша Трегубова удивила смелой фотографией.

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Актриса Даша Трегубова менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды, но иногда знаменитая блондинка все-таки позволяет себе похулиганить.

Например, вчера звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографию с одной из своих фотосессий. В кадре она запечатлена в пикантном образе.

Трегубова позирует топлес, а ее тело разрисовано белой краской. Свою грудь 40-летняя знаменитость частично прикрыла обеими руками.

Актриса Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova

Поделиться столь откровенной фотографией Трегубова решилась в честь того, что на ее странице собралось 100 000 подписчиков. 

Любимые мои друзья и подписчики! Вас уже 100000. Спасибо, что вы со мной! - пишет актриса. - Будет еще больше хороших стихов, красивых фото и самого интересного бекстейджа со съёмочных площадок! Дякую, що ви зі мною. Читаю майже всі ваші повідомлення і радію. Тут будуть класні вірші, гарні фото і безліч цікавих історій з майданчиків.

Напомним,  

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