Вера Брежнева с мужем и дочкой покоряет заснеженные горы в Италии и делится яркими фото
Певица Вера Брежнева порадовала публику серией семейных фотографий.
Сейчас Вера вместе с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой наслаждается отдыхом. Семейка не решила следовать примеру многих звезд. Вместе теплого моря они выбрали заснеженные горы.
В каком именно городе Брежнева с семьей отдыхает не известно, артистка лишь сообщила, что они находятся в одном из курортных городков Италии.
На своей странице в Инстаграм Вера активно делится впечатлениями от отдыха, а также балует аудиторию редкими и очень трогательными семейными фотографиями.
Сегодня горы! Как красиво, как красиво! – делится своими эмоциями Брежнева. – Будет репортаж. Вверху так тихо, что слышно каждый звук. Особенно, как под моими чиасполи хрустит снег.
Напомним,