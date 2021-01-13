Вера Брежнева с мужем и дочкой покоряет заснеженные горы в Италии и делится яркими фото

13 января 2021 02:00 Юлия Крутиева
Вера Брежнева с мужем и дочкой покоряет заснеженные горы в Италии и делится яркими фото
Супруги Вера Брежнева и Константин Меладзе
instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева порадовала публику серией семейных фотографий.

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В блогах Веры Брежневой редко можно встретить фотографии с семейного альбома. Певица практически не публикует там снимки с мужем, а кадры с дочками появляются лишь на какие-то особенные праздники.

Сейчас Вера вместе с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой наслаждается отдыхом. Семейка не решила следовать примеру многих звезд. Вместе теплого моря они выбрали заснеженные горы.

instagram.com/ververa

В каком именно городе Брежнева с семьей отдыхает не известно, артистка лишь сообщила, что они находятся в одном из курортных городков Италии.

На своей странице в Инстаграм Вера активно делится впечатлениями от отдыха, а также балует аудиторию редкими и очень трогательными семейными фотографиями.

instagram.com/ververa

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Внимательные подписчики певицы заметили, что для покорения гор она вместе с дочкой выбрали одинаковые образы - синие пуховые комбинезоны. В то время, как Вера осваивала лыжи, Сара катались на санках и сноуборде.

Сегодня горы! Как красиво, как красиво! – делится своими эмоциями Брежнева. – Будет репортаж. Вверху так тихо, что слышно каждый звук. Особенно, как под моими чиасполи хрустит снег.

instagram.com/ververa

Напомним, 

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