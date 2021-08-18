Крылья бабочки: канал Украина и FILM.UA приступили к съемкам 4-серийной мелодрамы
Компания FILM.UA Group и телеканал «Украина» приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Крылья бабочки».
Первая любовь, ошибки и недоверие, чужие интриги – юным влюбленным доведется пройти через множество преград. Да и их родителям тоже выпадет шанс переосмыслить свое прошлое, словно вернувшись в юность… В ходе повествования всплывут давние ошибки, семейные тайны, обманы. Простят ли главные герои друг друга? Какой выбор они сделают в итоге?
По традиции после съемок первых сцен режиссер-постановщик сериала Александр Пархоменко разбил тарелку, сказав теплые слова команде. Затем он рассказал о проекте:
Это история о первой любви. Встречаются двое взрослых состоявшихся людей, которые в юности любили друг друга. Но тогда они наделали много ошибок, приняли решения сгоряча, не разобравшись. Наш фильм о том, что надо верить сердцу, идти за своими чувствами…
Продюсеры: Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Марина Хрипунова, Ирина Босова, Елена Малкова, Татьяна Носенко
Автор идеи: Татьяна Носенко
Сценаристы: Елена Малкова, Татьяна Носенко, Лев Карпов
В ролях: Валентина Гарцуева, Сергей Радченко, Константин Самоуков, Зоряна Марченко, Захар Шадрин, Мария Штофа, Надежда Ященко, Юлия Гершаник, Мария Трепикова, Евгений Казакевич и др.
Съемки продут в Киеве и област. Премьера сериала состоится на канале «Украина».