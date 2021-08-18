Крылья бабочки: канал Украина и FILM.UA приступили к съемкам 4-серийной мелодрамы

18 августа 2021 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Крылья бабочки: канал Украина и FILM.UA приступили к съемкам 4-серийной мелодрамы
Крылья бабочки: канал Украина и FILM.UA приступили к съемкам 4-серийной мелодрамы
пресс-служба

Компания FILM.UA Group и телеканал «Украина» приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Крылья бабочки».

Читайте такжеРомео и Джульетта из Черкасс: ТЕТ продолжает знакомить с героями главного комедийного сериала осени
Первые кадры были сняты возле одной из киевских школ. По сюжету, тинейджеры Денис и Элис влюбляются друг в друга. В том же школьном дворе встречаются их родители: и выясняется, что Лиза (мама Элис) и Дмитрий (отец Дениса) в юности тоже любили друг друга...

Первая любовь, ошибки и недоверие, чужие интриги – юным влюбленным доведется пройти через множество преград. Да и их родителям тоже выпадет шанс переосмыслить свое прошлое, словно вернувшись в юность… В ходе повествования всплывут давние ошибки, семейные тайны, обманы. Простят ли главные герои друг друга? Какой выбор они сделают в итоге?

По традиции после съемок первых сцен режиссер-постановщик сериала Александр Пархоменко разбил тарелку, сказав теплые слова команде. Затем он рассказал о проекте:

Это история о первой любви. Встречаются двое взрослых состоявшихся людей, которые в юности любили друг друга. Но тогда они наделали много ошибок, приняли решения сгоряча, не разобравшись. Наш фильм о том, что надо верить сердцу, идти за своими чувствами…

Читайте такжеДетский телохранитель: канал Украина приступил к съемкам 40-серийного детектива с элементами комедии
Оператор-постановщик: Александр Гребенников
Продюсеры: Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Марина Хрипунова, Ирина Босова, Елена Малкова, Татьяна Носенко
Автор идеи: Татьяна Носенко
Сценаристы: Елена Малкова, Татьяна Носенко, Лев Карпов
В ролях: Валентина Гарцуева, Сергей Радченко, Константин Самоуков, Зоряна Марченко, Захар Шадрин, Мария Штофа, Надежда Ященко, Юлия Гершаник, Мария Трепикова, Евгений Казакевич и др.

Съемки продут в Киеве и област. Премьера сериала состоится на канале «Украина».

Облако тегов

сериалы съемки канал Украина FILM.UA съемки сериала Крылья бабочки сериал Крылья бабочки

Материалы по теме

Однажды под Полтавой-13: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 18.03.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-13: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 18.03.2021)
Однажды под Полтавой-13: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 18.03.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-13: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 18.03.2021)
Говорит Украина: Три слова сказала - 27 лет брака надломила? (эфир от 18.08.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Три слова сказала - 27 лет брака надломила? (эфир от 18.08.2021)
Римма Зюбина решила найти мужа с помощью социальных сетей
Новости

Римма Зюбина решила найти мужа с помощью социальных сетей

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK