Алина Гросу поделилась собственными секретами стройной фигуры

Алина Гросу откровенно рассказала, какой вес считает для себя критическим и что помогает ей держать себя в форме.

Популярная певица и актриса Алина Гросу присоединилась к «сотне» звездных экспертов масштабного талант-шоу «Співають всі!» На съемочной площадке проекта артистка призналась, что когда-то имела проблемы с лишним весом, но это уже давно позади.

Был у меня такой период, когда я сбросила критические для себя 12 килограммов! У меня не супербольшой рост – 167-168 см, поэтому этот вес был слишком заметный. Но тогда я набрала эти килограммы не потому что много ела, а из-за возраста – это было в 17-18 лет, наверное, гормоны. А в 19-20 лет я резко похудела, не прикладывая особых усилий, – отметила судья проекта «Співають всі!», певица и актриса GROSU.

Алина Гросу в купальнике / instagram.com/alina_grosu

Сейчас же девушка может похвастаться великолепными формами, но уверяет – для поддержания фигуры постоянно следит за своим питанием.

Я быстро худею и быстро набираю лишние килограммы. За одну неделю спокойно могу сбросить 3-4 кг и так же набрать, если постоянно ем. Поэтому стараюсь выдерживать норму, – поделилась GROSU. – Для меня важно употреблять в день не более 1200 ккал, а если ем больше, то через некоторое время понимаю, что вообще нельзя выйти из дома. Не то, что в купальнике, но и в обычной одежде. А еще я «люблю» тот момент, когда полнеешь так, что даже в зал стыдно пойти. В таком случае избавляюсь килограммов, а потом иду тренироваться.

Алина Гросу на отдыхе / instagram.com/alina_grosu

А чтобы такого не случалось, артистка пытается правильно питаться с соблюдением нормы 1200 калорий, не ест после 19:00, а в тренажерном зале отдает предпочтение кардиотренировкам.

Напомним,