Алина Гросу поделилась собственными секретами стройной фигуры

24 августа 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Алина Гросу поделилась собственными секретами стройной фигуры
Роман Полянский и Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу откровенно рассказала, какой вес считает для себя критическим и что помогает ей держать себя в форме.

Читайте такжеЮрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости Украины
Популярная певица и актриса Алина Гросу присоединилась к «сотне» звездных экспертов масштабного талант-шоу «Співають всі!» На съемочной площадке проекта артистка призналась, что когда-то имела проблемы с лишним весом, но это уже давно позади.

Был у меня такой период, когда я сбросила критические для себя 12 килограммов! У меня не супербольшой рост – 167-168 см, поэтому этот вес был слишком заметный. Но тогда я набрала эти килограммы не потому что много ела, а из-за возраста – это было в 17-18 лет, наверное, гормоны. А в 19-20 лет я резко похудела, не прикладывая особых усилий, – отметила судья проекта «Співають всі!», певица и актриса GROSU.

Алина Гросу в купальнике / instagram.com/alina_grosu

Сейчас же девушка может похвастаться великолепными формами, но уверяет – для поддержания фигуры постоянно следит за своим питанием.

Я быстро худею и быстро набираю лишние килограммы. За одну неделю спокойно могу сбросить 3-4 кг и так же набрать, если постоянно ем. Поэтому стараюсь выдерживать норму, – поделилась GROSU. – Для меня важно употреблять в день не более 1200 ккал, а если ем больше, то через некоторое время понимаю, что вообще нельзя выйти из дома. Не то, что в купальнике, но и в обычной одежде. А еще я «люблю» тот момент, когда полнеешь так, что даже в зал стыдно пойти. В таком случае избавляюсь килограммов, а потом иду тренироваться.

Алина Гросу на отдыхе / instagram.com/alina_grosu

А чтобы такого не случалось, артистка пытается правильно питаться с соблюдением нормы 1200 калорий, не ест после 19:00, а в тренажерном зале отдает предпочтение кардиотренировкам.

Напомним,

Облако тегов

Алина Гросу социальные сети похудение новости фигура фигура звезд как похудеть похудения звезд

Материалы по теме

Юрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости Украины
Новости

Юрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости Украины
Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала таинственная Медуза Горгона
Новости

Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала таинственная Медуза Горгона
Влад Яма признался, какая ситуация с прошлого стала для него настоящим уроком
Новости

Влад Яма признался, какая ситуация с прошлого стала для него настоящим уроком
Співають всі: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Телешоу

Співають всі: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK