Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала лицо подросшего сына Михаила
25 августа 2021 16:10
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina
Актриса Анна Кошмал удивила публику неожиданным поступком.
Читайте такжеЮрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости УкраиныНесмотря на то, что Анна Кошмал довольно активно ведет страницу в Инстаграм, на ее просторах редко встретишь снимки актрисы с мужем или сыном.
Продолжительное время Анне удается скрывать от публики своих любимых мужчин. Однако на минувших выходных звезда сделала поклонникам неожиданный сюрприз.
В своем Инстаграм-сториз звезда опубликовала фото, в котором не только показала, каким большим уже вырос ее сын Михаил, но и впервые показала его лицо.
Сын Ани Кошмал Михаил / instagram.com/smorkovkina
Святкуємо, - кратко подписала кадр Анна Кошмал.
Напомним,