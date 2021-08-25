Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала лицо подросшего сына Михаила

25 августа 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina

Актриса Анна Кошмал удивила публику неожиданным поступком.

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Несмотря на то, что Анна Кошмал довольно активно ведет страницу в Инстаграм, на ее просторах редко встретишь снимки актрисы с мужем или сыном.

Продолжительное время Анне удается скрывать от публики своих любимых мужчин. Однако на минувших выходных звезда сделала поклонникам неожиданный сюрприз.

В своем Инстаграм-сториз звезда опубликовала фото, в котором не только показала, каким большим уже вырос ее сын Михаил, но и впервые показала его лицо.

Сын Ани Кошмал Михаил / instagram.com/smorkovkina
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На опубликованной фотографии Михаил сидит в кафе и показывает в камеру язык.

Святкуємо, - кратко подписала кадр Анна Кошмал.

Напомним,

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