Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати

26 августа 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати
Юрий Горбунов с сыном Иваном
журнал «Теленеделя»

Продюсер, ведущий "Танці з зірками" на 1+1, суперпапа Юрий Горбунов с 4-летним сыном Иваном появился на обложке нового номера журнала Теленеделя.

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Это первое большое интервью звезды после рождения второго сына. Правда, сама фотосессия и разговор были запланированы и состоялись до рождения его второго сына. Поскольку Катя сделала сюрприз и родила чуть раньше ожидаемой даты, интервью обновлялось в роддоме, где Юрий Горбунов давал новый комментарий.

Большая фотосессия состоялась во дворе дома Юрия и Кати, а некоторые кадры были сделаны в самом семейном гнездышке. Незадолго до рождения второго сына, и накануне собственного дня рождения, который ведущий праздновал 24 августа - Юрий дал эксклюзивное интервью для Теленедели.

В беседе ведущий рассказал, как они с женой Катей Осадчей готовили Ивана к появлению в семье еще одного ребенка и ревнует ли Иван родителей к младшему братику.

Пока нет, но готовим Ивана, чтобы такого не произошло. Благо у его друга Саши в садике есть младшая сестричка Маша, и мы их ставим в пример. Так что он очень ждал появления малыша. Думаю, ревности все равно не избежать, однако сгладить этот момент можно. Как именно - на эту тему прочитали несколько книг, – поделился суперпапа Горбунов.

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Если Катя Осадчая, которая сама призналась в прямом эфире Сніданок з 1+1, что ждала девочку, то Иван хотел братика. И теперь по словам Юрия, Иван с радостью помогает родителям заботиться о новорожденном. Ради того, чтобы провести время с братиком, Иван даже отказывается идти играть на детскую площадку и просит дать ему работу.

Он счастлив, что сейчас в доме такой шум. Иван носит его, помогает пеленать и даже сказал: «Мама, загрузи меня работой по братику, чтобы я тоже был занят». А, когда мы целый день были дома, он даже не пошел на прогулку с няней на площадку, а целый день был рядом. Поэтому надеемся, что так будет и дальше, – рассказал Юрий Горбунов.

Также ведущий добавил, что у малыша, имя которого еще не разглашают, характер спокойный, а называют они его ласково: «Наш маленький Лев» (потому что по гороскопу младший сын Юры и Кати - Лев - прим.ред.)

Сегодня, 19 августа в 5.05 в нашей семье произошла счастливая, долгожданное событие - родился еще один сынок! Горжусь тобой, наша мама! Люблю тебя! Мы очень счастливы! Какое это невероятное ощущение - перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок! Спасибо тебе за это! – через несколько часов после появления малыша на свет ведущий сообщил всем хорошую новость.

В беседе с Теленеделей Горбунов признался, что они с Екатериной говорили и мечтали еще о еще одном малыша, но о беременности Кати узнали случайно. Это стало неожиданностью к новогодним праздникам.

Мы вдвоем мечтали и планировали еще одного малыша. Хотя получилось, как обычно - тогда, когда этого совсем не ждешь. Мы поняли, что это ОНО, когда на новогодние праздники Катя вдруг говорит: «Что-то я сильно стала испытывать различные запахи: и то не нравится, и это. А здесь вообще кухней пахнет». Я: «Катя, ты что ?!». Она: «Точно! Я сама себя не узнаю». Вот так мы и узнали о том, что у нас будет пополнение, – отметил счастливый отец двух сыновей.

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Также в интервью Теленеделе ведущий рассказал, что во время беременности они вместе с Катей ходили к врачу, смотрели на УЗИ, как себя чувствует ребенок, и какое это счастье присутствовать на родах и перерезать пуповину. Юрий оба раза, когда жена рожала, был рядом с ней.

Ведущий в разговоре с Теленеделей поделился воспоминаниями о маме, которая привила ему любовь к музыке.

Да, программу по баяну освоил в музыкальной школе. На гитаре там же научился играть. И все благодаря маме - она меня увлекла музыкой, ведь сама была музыкальной, очень душевно и красиво пела, играла на бандуре. Сын тоже проявляет интерес к гитаре, любит и поиграть, и меня послушать. Я не крутой музыкант, но для Ивана и Кати, конечно, стараюсь, – рассказал Юрий.

В конце интервью Горбунов заинтриговал читателей, что сейчас он работает над новым проектом - сериалом «Скажені сусіди».

Новый номер Теленеделя с Юрием Горбуновым и его сыном Иваном на обложке уже в продаже!

 

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