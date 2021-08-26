Топ-модель по-украински: Катя Пригода впервые стала мамой

26 августа 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Топ-модель по-украински: Катя Пригода впервые стала мамой
Модель Катя Пригода
пресс-служба Нового канала

Участница первого сезона реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Катя Пригода родила дочь.

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Катю Пригоду по прозвищу Ава зрители считали самой «космической» участницей первого сезона проекта «Топ-модель по-украински». Любовь к анимэ проявлялась не только в творчестве девушки (Катя – художница), но и во внешнем виде. 

После окончания реалити Ава немного поработала моделью, а позже сосредоточилась на основной работе и личной жизни. В конце 2019 года девушка вышла замуж, а уже в декабре 2020-го родила дочь!

Во время беременности у меня не было стереотипных симптомов, даже живота особо не было видно, - вспоминает Катя. - А вот роды без анестезии – тот еще отстой… Мне повезло, что малышка «выскочила» буквально за полчаса.

Катя Пригода с дочкой / пресс-служба Нового канала
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К выбору имени для ребенка Ава, как и ко всему в жизни, подошла с креативом. Свою дочь участница ТМПУ назвала Селеной. Это имя древнегреческого происхождения, которое означает «сияние», «свет» или «сияние Луны». Сейчас малышке 9 месяцев.

Она хорошо развивается, активная. Уже поползла и недавно научилась сидеть, но ей этого мало, очень хочет ходить и общаться, - рассказала Ава. - Поэтому приходится ее все время ловить, готовить, держа на руках, параллельно петь песни и танцевать.

Напомним, 

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