Супер Топ-модель по-украински: Аня Сулима поразила похудением на 30 килограммов
5 июля 2021 12:10
Участница «Супер Топ-модели по-украински» Аня Сулима
instagram.com/anna_sulima
Год назад на съемках первого выпуска Суперсезона модельного реалити Нового канала Аня Сулима поразила всех пышными формами. А спустя год она стройняшка.
«Супермодели по-украински» и Суперсезона реалити Аня Сулима.Вернуться к стройным формам Сулиму подтолкнуло желание еще больше нравиться своему жениху Августу. Хотя парень и не намекал, что фигура любимой его не устраивает:
Я начала худеть примерно за месяц до съемок в СТМПУ – хотя и выступала как Plus-size модель, хотела выглядеть максимально хорошо, – говорит Сулима. – А после вылета из реалити, честно скажу, на похудение подзабила. Мне было комфортно в том весе, в котором находилась.
Участница «Супер Топ-модели по-украински» Аня Сулима / пресс-служба Нового канала
Я похудела благодаря интервальному голоданию, – рассказывает Аня. – Сразу оговорюсь: перед тем, как попробовать эту систему питания, получила разрешение от врача. Не ограничивала себя в еде, мол, сегодня ем только вареную капусту. Могла позволить себе даже бургер, просто в определенный промежуток времени. Конечно, не обошлось без спорта. Железо в зале я не таскала, но мы с Августом бегали по утрам, катались на велосипедах, играли в баскетбол. Это, кстати, отличный вид спорта для похудения – задействованы многие группы мышц.
Участница «Супер Топ-модели по-украински» Аня Сулима / пресс-служба Нового канала
Конечно, на моем теле остались воспоминания о большом весе – растяжки. Но я отношусь к ним философски – ведь когда буду беременной, тоже без них не обойдусь, – улыбается девушка.
Напомним,