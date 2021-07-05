Супер Топ-модель по-украински: Аня Сулима поразила похудением на 30 килограммов

5 июля 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Супер Топ-модель по-украински: Аня Сулима поразила похудением на 30 килограммов
Участница «Супер Топ-модели по-украински» Аня Сулима
instagram.com/anna_sulima

Год назад на съемках первого выпуска Суперсезона модельного реалити Нового канала Аня Сулима поразила всех пышными формами. А спустя год она стройняшка.

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Как похудеть с 85 до 55 кило? Учитывая личный опыт об этом может рассказать участница второго сезона «Супермодели по-украински» и Суперсезона реалити Аня Сулима. 

Я начала худеть примерно за месяц до съемок в СТМПУ – хотя и выступала как Plus-size модель, хотела выглядеть максимально хорошо, – говорит Сулима. – А после вылета из реалити, честно скажу, на похудение подзабила. Мне было комфортно в том весе, в котором находилась.

Участница «Супер Топ-модели по-украински» Аня Сулима / пресс-служба Нового канала
Вернуться к стройным формам Сулиму подтолкнуло желание еще больше нравиться своему жениху Августу. Хотя парень и не намекал, что фигура любимой его не устраивает:

Я похудела благодаря интервальному голоданию, – рассказывает Аня. – Сразу оговорюсь: перед тем, как попробовать эту систему питания, получила разрешение от врача. Не ограничивала себя в еде, мол, сегодня ем только вареную капусту. Могла позволить себе даже бургер, просто в определенный промежуток времени. Конечно, не обошлось без спорта. Железо в зале я не таскала, но мы с Августом бегали по утрам, катались на велосипедах, играли в баскетбол. Это, кстати, отличный вид спорта для похудения – задействованы многие группы мышц.

Участница «Супер Топ-модели по-украински» Аня Сулима / пресс-служба Нового канала
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Сейчас вес Ани Сулимы составляет примерно 55 килограммов. К такому результату девушка пришла примерно за полгода. 

Конечно, на моем теле остались воспоминания о большом весе – растяжки. Но я отношусь к ним философски – ведь когда буду беременной, тоже без них не обойдусь, – улыбается девушка.

Напомним, 

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