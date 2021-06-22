Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха вышла замуж за француза
22 июня 2021 19:00
Юлия Туренко
Виктория Маремуха с мужем
instagram.com/vicky_mare
Модель и блогер Виктория Маремуха не перестает удивлять публику.
В конце лета прошлого года Виктория Маремуха
поделилась печальной новостью. Тогда звезда шоу «Супермодель по-украински» заявила, что рассталась со своим бойфрендом - французом Луи.
Поклонники и подписчики Виктории были шокированы этим событием. Ведь буквально перед этим Луи сделал своей любимой предложение руки и сердца. На что звезда ответила согласием.
Как тогда выяснилось, союз пары нарушила пандемия. Из-за длительных карантинных ограничений Виктории и Луи приходилось переносить свадьбу, пара продолжительное время не жила вместе.
Виктория Маремуха вышла замуж / instagram.com/vicky_mare
Но, судя по свежим публикациям Маремухи в Инстаграм, паре не просто удалось перебороть кризис, но и выйти на совершенно новый этап отношений.
Виктория призналась, что они с Луи все-таки сыграли свадьбу. Торжество состоялось 21 июня. В своем блоге звезда показала красивое фото с праздника.
Just married, - кратко написала Маремуха, присоединив к посту фото рук с кольцами.
Напомним,