Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха вышла замуж за француза

Модель и блогер Виктория Маремуха не перестает удивлять публику.

В конце лета прошлого года Виктория Маремуха поделилась печальной новостью. Тогда звезда шоу «Супермодель по-украински» заявила, что рассталась со своим бойфрендом - французом Луи.

Поклонники и подписчики Виктории были шокированы этим событием. Ведь буквально перед этим Луи сделал своей любимой предложение руки и сердца. На что звезда ответила согласием.

Как тогда выяснилось, союз пары нарушила пандемия. Из-за длительных карантинных ограничений Виктории и Луи приходилось переносить свадьбу, пара продолжительное время не жила вместе.

Виктория Маремуха вышла замуж / instagram.com/vicky_mare

Но, судя по свежим публикациям Маремухи в Инстаграм, паре не просто удалось перебороть кризис, но и выйти на совершенно новый этап отношений.

Виктория призналась, что они с Луи все-таки сыграли свадьбу. Торжество состоялось 21 июня. В своем блоге звезда показала красивое фото с праздника.

Just married, - кратко написала Маремуха, присоединив к посту фото рук с кольцами.

Напомним,