Говорит Украина: У мамы 80 детей и султан: кто расскажет о ее состоянии? (эфир от 06.09.2021)

Говорит Украина: У мамы 80 детей и султан: кто расскажет о ее состоянии? (эфир от 06.09.2021)

6 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – У мамы 80 детей и султан: кто расскажет о ее состоянии?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : 14-летний Владимир с удивлением смотрит на жизнь матери, в котором появились наложницы, гарем и дорогой султан. Так Надежда проводит свободное время в течение последнего года. Парень боится оставлять маму одну, но должен ехать на учебу, а отец постоянно на работе. Почему Надежда уходит в мир турецкого сериала, а возвращаясь в реальность, - теряет сознание? И какая тайна может спасти женщину?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.