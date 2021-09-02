Говорит Украина: Голые дети для бабушки из химчистки (эфир от 02.09.2021)

2 сентября 2021 14:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Голые дети для бабушки из химчистки (эфир от 02.09.2021)
Говорит Украина: Голые дети для бабушки из химчистки (эфир от 02.09.2021)
пресс-служба канала Украина

2 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Голые дети для бабушки из химчистки.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Эдуард спешил домой с работы, когда на него напали двое неизвестных. Мужчина сразу понял - нападение организовала его теща с другим зятем.

Эдуард уверен: теща запугивает его, чтобы забрать себе двух маленьких внуков. А помогают женщине якобы социальные службы, которым она дала взятку.

Зачем на самом деле тещи Эдуарда его дети? Кого видели посреди зимы голым в подъезде? Кто в 16 вынужден был зарабатывать телом? И кого в студии назовут убийцей?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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