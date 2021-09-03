Говорит Украина: Почему Русалка на коленях не ходит в школу? (эфир от 03.09.2021)

Говорит Украина: Почему Русалка на коленях не ходит в школу? (эфир от 03.09.2021)

3 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Почему Русалка на коленях не ходит в школу?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Год назад внучка Валентины прибежала домой с улицы и рассказала, что познакомилась с необычной девочкой. Она передвигалась, как русалка! Но среди жаркого лета девочка была одета в теплые штанишки, грязную футболку, а волосы как неделю не мыты. При этом ее мать имела красивый маникюр. Уже скоро девочке-русалке исполнится 8 лет, а она ни дня не была в школе. Почему Александра ползает, как русалка без ног? Почему в дом ее семьи приезжает полиция? Какую двойную жизнь ведет ее мать? Есть ли шанс у маленькой Русалки сделать первые шаги?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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