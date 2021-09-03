Стосується кожного: Поворот в деле об убийстве (эфир от 03.09.2021)
3 сентября 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Поворот в деле об убийстве (эфир от 03.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 сентября. Тема – Поворот в деле об убийстве.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Выпуск о гибели 7-летней Марии Борисовой из Херсона, который вышел в эфир в марте этого года, вызвал громкий резонанс. Тогда вся Украина, не сдерживая слез, обсуждала сначала исчезновение, а затем и страшное убийство. А уже через месяц, в конце апреля, подозреваемого в убийстве девочки – 62-летнего соседа его родителей – нашли мертвым в камере следственного изолятора. Все это время мать убитого ребенка тяжело переживала трагедию и избегала общения с журналистами. Впрочем, смерть главного подозреваемого в убийстве ее дочери заставила Ольгу Борисову прервать молчание. Почти одновременно с Ольгой в нашу редакцию обратилась и дочь главного подозреваемого. Елена Волчанина уверена, что ее отца убили, поскольку он так и не признал своей вины. В студии «Касается каждого» неожиданные повороты и новые шокирующие подробности в деле об изнасиловании и убийстве 7-летней девочки из Херсона.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.