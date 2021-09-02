Стосується кожного: Кто виноват в смерти 7-летней Марии Борисовой – новые шокирующие подробности

В пятницу, 3 сентября, в 18:00 в социальном ток-шоу «Касается каждого» на «Интере» в выпуске «Поворот в деле об убийстве» – продолжение трагической истории о гибели Марии Борисовой из Херсонской области.

Выпуск «Убийство из-за детского доверия», который вышел в эфир в марте этого года, вызвал резонанс. Тогда вся Украина была шокирована сообщением об исчезновении, а затем и страшном убийстве 7-летней Маши. А уже через месяц, в конце апреля, подозреваемого в совершении этого преступления – 62-летнего соседа – нашли мертвым в камере следственного изолятора.

Все это время мама убитой девочки, 39-летняя Ольга Борисова, тяжело переживая трагедию, избегала общения с журналистами. Но смерть главного подозреваемого в деле об убийстве ее дочери заставила Ольгу прервать молчание. В студию «Касается каждого» женщина придет, чтобы восстановить события того трагического дня и добиться справедливости. Она опасается, что виновные в убийстве ребенка так и останутся на свободе.

Почти одновременно с Ольгой в редакцию ток-шоу обратилась и дочь главного подозреваемого. Елена Волчанина уверена, что ее отца убили, поскольку он так и не признал своей вины.

Невозможность смириться с тяжелой утратой или попытка запутать следствие? Кому может быть выгодно прекращение расследования? Разбираться в этом страшном деле будут эксперты ток-шоу: психолог Елена Рыхальская, адвокат Сергей Старенький, cудмедэксперт Давид Валиахметов, адвокат Руслан Сушко, главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко, заслуженная артистка Украины Нина Ильина.

В этом деле много вопросов, есть основания для возобновления следствия, – говорит адвокат Сергей Старенький. – Где и когда было совершено убийство? Преступник был один или их было несколько? Кому принадлежат образцы генетического материала, обнаруженные на одежде ребенка? Действительно ли виновен отец Елены Волчаниной в совершении преступления? Чтобы получить ответы на все вопросы, необходимо возобновить расследование.

Не пропустите выпуск «Поворот в деле об убийстве» – в пятницу, 3 сентября, в 18:00 в ток-шоу «Касается каждого» на «Интере».