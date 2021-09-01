"Танька и Володька" возвращаются в скетчком "Страна У 2.2" – ТЕТ назвал дату премьеры

Уже 27 сентября в 21:00 в эфире телеканала ТЕТ состоится премьера скетчкома «Страна У 2.2», где смеются над бытовыми ситуациями и знакомыми героями, роли которых исполнили звезды «Лиги смеха».

Помимо новости о премьере, канал поделился, что один из любимых скетчей украинцев – «Танька и Володька» возвращаются в скетчком. Телезрители вместе с Танькой снова каждый вечер будут повторять «Володька, не позор мене!», вместе с Михалычем учить новые слова и с Володькой придумывать развлечения для любимой в Боброидах.

Также телезрители увидят и новые скетчи в «Стране у 2.2», которые еще не по показывали на канале.

Житомирская семья.

Роли в этом скетче исполнили актеры из команды «Лиги смеха» – «30+». С первого взгляда кажется, что это обычная житомирская семья, но это только с первого взгляда, ведь каждый из них неповторим и уникален.

Мать обладает феноменальным талантом затыкать всем рот, а также даром убеждения путем криков и угроз. Отец – настоящий гений вовремя вставлять свои пять копеек и отгребать за это от жены. Сын Владислав – просто гуру различных современных инновационных идей, на которые он пытается подсадить всю семью, за что получает от матери не меньше отца. Сын Андрей – в рейтинге глуповатых подростков взял бы первое место, но безграничная любовь матери делает его полезнейшим человеком в семье!

Из Житомира перебираемся в глубинку леса, где нас ждут дауншифтеры.

Главные роли в скетче исполнили Виктор Розовый и Виктор Вемуна. Вити – друзья, бывшие программисты, решившие убежать от цивилизации в лес и стать дауншифтерами – людьми которым, по их словам, «надоел современный образ жизни, стрессовая работа, суета больших городов и они приняли решение сделать свою жизнь более спокойной»!

Витя (Виктор Розовый) – дауншифтер с придурью – он идеолог дауншифтинга. Виктор (Виктор Вемуна) – его друг и последователь, который много читал, но все его теории подвергаются критике от Вити. И главное – оба понимают, что откололи глупость, но не отступают, ведь не хотят показаться слабаками друг перед другом.

Не пропустите приключения влюбленной тернопольской парочки и знакомство с новыми героями и историями уже 27 сентября в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним,