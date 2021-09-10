Стосується кожного: Круг насилия (эфир от 10.09.2021)
10 сентября 2021 05:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Круг насилия (эфир от 10.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 сентября. Тема – Круг насилия.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 47-летняя Ольга Брусова из Черкасской области обвиняет своего родного брата, Сергея Петрулевича в домашнем насилии и развращении 11-летней падчерицы. Ольга со своей семьей живет в соседней с братом комнате и ежедневно слышит, как он общается с детьми и всей семьей. В 14 квадратных метрах 11-летняя Валерия прожила уже половину своей жизни. Мама сошлась с Сергеем, когда девочке было всего пять. Но весной она умерла, а Валерия так и осталась с отчимом. Сам Сергей шокирован обвинениями родной сестры. Он объясняет эти нападки попыткой испортить его репутацию, чтобы выжить их с матерью и захватить всю квартиру. Грязный компромат из-за квартиры или единственный шанс спасти ребенка от домашнего насилия?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 10 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.