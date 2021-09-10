Стосується кожного: Круг насилия (эфир от 10.09.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Круг насилия (эфир от 10.09.2021) пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 сентября. Тема – Круг насилия.