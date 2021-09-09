Стосується кожного: Соседские крики (эфир от 09.09.2021)

9 сентября 2021 06:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Соседские крики (эфир от 09.09.2021)
Стосується кожного: Соседские крики (эфир от 09.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 9 сентября. Тема – Соседские крики.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Виктория Фатеева из Кривого Рога записала видео, на котором можно услышать душераздирающие детские крики. Виктория объясняет, что так двое мальчиков из соседней квартиры просят о помощи. Она утверждает, что детские крики слышит почти каждый день. Впрочем, ни обращения в полицию, ни жалобы в службу по делам детей не помогли выяснить истинную причину криков в соседней квартире. Зато 34-летняя мать мальчиков, которые якобы просят о помощи, называет обвинения соседки клеветой и заговором против ее семьи. Екатерина Иванова считает, что Виктория намеренно подстрекает против нее других соседей. В студии «Касается каждого» выясняем, от кого на самом деле страдают двое несовершеннолетних мальчиков и как прекратить соседские крики?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 9 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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