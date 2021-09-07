Говорит Украина: Мой брат в плену человека с цепью! (эфир от 07.09.2021)

Говорит Украина: Мой брат в плену человека с цепью! (эфир от 07.09.2021)

7 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мой брат в плену человека с цепью!

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Игорь всегда был защитником для своей сестры и двух младших братьев. Однако уже целый год не может увидеть младшенького - Сережу, ведь отец вроде держит его в плену. Старший брат уверяет - таким образом отец скрывает 7-летнего Сергея, потому что сам Игорь тоже прошел через подобные издевательства. Мать Игоря обращалась в полицию, ходила в суд, однако помочь ей никто не может. Что сейчас с мальчиком? Кто кого сажал на цепь, а кого заставляли есть нити из тряпки? Зачем отец установил дома камеры? И на кого он привез в студию видеокомпромат?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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