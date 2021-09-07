Говорит Украина: Мой брат в плену человека с цепью! (эфир от 07.09.2021)

7 сентября 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: Мой брат в плену человека с цепью! (эфир от 07.09.2021)
Говорит Украина: Мой брат в плену человека с цепью! (эфир от 07.09.2021)
пресс-служба

7 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мой брат в плену человека с цепью!

Читайте такжеСтосується кожного: Выявление рабства (эфир от 07.09.2021)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Игорь всегда был защитником для своей сестры и двух младших братьев. Однако уже целый год не может увидеть младшенького - Сережу, ведь отец вроде держит его в плену. Старший брат уверяет - таким образом отец скрывает 7-летнего Сергея, потому что сам Игорь тоже прошел через подобные издевательства. Мать Игоря обращалась в полицию, ходила в суд, однако помочь ей никто не может. Что сейчас с мальчиком? Кто кого сажал на цепь, а кого заставляли есть нити из тряпки? Зачем отец установил дома камеры? И на кого он привез в студию видеокомпромат?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина телешоу Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Люся Интерн: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 2 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 2 выпускаЭксклюзив
Где логика: Новый канал сменил ведущего второго сезона шоу
Новости

Где логика: Новый канал сменил ведущего второго сезона шоу
Оля Полякова – об отношениях с Олегом Винником: У нас большая любовь, мы вместе делаем ребенка
Новости

Оля Полякова – об отношениях с Олегом Винником: У нас большая любовь, мы вместе делаем ребенка

Популярное на сайте

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка

Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)
Клятва врача: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 31.08.2021)

Клятва врача: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 31.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK