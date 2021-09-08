Говорит Украина: Смертельное свидание Вики: к кому она сбежала ночью? (эфир от 08.09.2021)

Говорит Украина: Смертельное свидание Вики: к кому она сбежала ночью? (эфир от 08.09.2021)

8 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Смертельное свидание Вики: к кому она сбежала ночью?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Шок на Кировоградщине! 16-летнюю школьницу Викторию после 4 дней поисков нашли задушенной и вероятно изнасилованной в заброшенном колодце почти в центре села. 14 августа в 23:00 Виктория легла спать, а через несколько часов отец и мачеха поняли, что девушка исчезла. Отец подозревает в убийстве дочери ее друзей. Однако полиция никого из них не задержала. Почему девушка тайно ушла из дома? Какую странную запись нашли в телефоне Вики после ее похорон? Говорит Украина проверила на полиграфе 5 возможных подозреваемых. Кто из них скрывает правду и почему?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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