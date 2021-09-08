Говорит Украина: в ток-шоу проверят на полиграфе пятерых подозреваемых в убийстве школьницы

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина» в среду, 8 сентября, журналисты проведут собственное расследование загадочного убийства.

16-летнюю школьницу Викторию из Кировоградской области после 4 дней поисков нашли задушенной и якобы изнасилованной в заброшенном колодце почти в центре села. 14 августа в 11 вечера Виктория легла спать, а через несколько часов отец и мачеха поняли, что девушка исчезла. Отец подозревает в убийстве дочери ее друзей. Почему девушка тайно ушла из дома? Что в ту ночь зафиксировали камеры возле магазина, и какую странную запись нашли в телефоне Вики после ее похорон станет известно в студии Говорит Украина

В тот вечер Вика пришла домой примерно в 22:00. Девушка помогла родителям по хозяйству, и потом пошла спать. Ночью ее мачеха проснулась от того, что заплакали младшие дети. Когда женщина зашла к ним - старшей Вики уже не было. Родители начали ей звонить, но она была уже «вне зоны». Тогда отправились искать девушку к ее подруге Анастасии. Они часто вместе гуляли, и Вика практически ежедневно приходила к ней. Родители надеялись, что дочь с подружками выпила пива и уснула, а утром вернется домой. Но утром девушка не появилась, и отец продолжил поиски в селе, когда и это не принесло результата, он обратился в полицию. 18 августа школьницу нашли мертвой в колодце. Официальной причиной смерти назвали механическую асфиксию.

«Без избиения» - нам так сказали в полиции. Но мы не верим, потому что на трупе Вики были синяки на ногах, свежие царапины. Нам не сказали, была ли Вика изнасилована. Но по селу ходят слухи, у кого есть знакомые в полиции, Вику изнасиловали, - говорит на канале «Украина» мачеха погибшей.

Отец Виктории подозревает в убийстве ее приятелей, с которыми она была в последнее время.

14 августа моя дочь гуляла дома у своей подружки Насти, и она могла пойти именно к ней и ночью. Там были: сама Настя с братом и своим парнем. Они могут быть причастны к убийству. Но полицейские опросили их и просто отпустили, - говорит отец Виктории.

Настя отвергает все обвинения и утверждает, что Виктория не приходила к ней после десяти вечера.

В тот день ко мне приехал мой парень Сергей. Мы сидели втроем и выпивали: я, Сергей и подруга Оля, а вечером пришел мой двоюродный брат. Вика периодически несколько раз заходила к нам в гости. Последний раз она зашла примерно в 22:00. Она была немного подвыпившая и говорила, что гуляла с ребятами из соседнего села и с бывшим парнем Владом. Она посидела с нами где-то полчаса. Затем ей позвонили, и она пошла домой. Больше я Вику не видела в тот вечер - рассказала подруга погибшей.

Журналисты провели собственное расследование и опросили всех, кто общался с Викторией в тот вечер. Соседи рассказали, что слышали у злополучного колодца в ночь убийства. Все ли правда, из сказанного друзьями Виктории? Кто из четверки может быть причастен к убийству Вики, и кого разоблачит детектор, зрители телеканала «Украина» узнают в среду.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!