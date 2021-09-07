Топтун: канал Украина рассекретил дату премьеры 40-серийного сериала

4 октября в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 40-серийного детективного сериала «Топтун». Одну из главных ролей в картине сыграла собака с сериальной кличкой Морда.

В центре сюжета сериала "Топтун" – непростые отношения детектива Василия Топтенко и его жены Марины, которые работают в одном отделе. Вместе им приходится разбираться во множестве криминальных дел. Ситуация осложняется еще и тем, что Марина стала непосредственным начальником Василия.

Во-первых, для меня эта история все равно про любовь, – сказала актриса Александра Польгуй, которая сыграла роль Марины Топтенко. – Во-вторых, она про двух независимых личностей, которые с чем-то мирятся или нет. У каждого персонажа свой характер, но даже если кто-то из них совершил ошибку в отношениях, они все равно любят друг друга.

Герои сериала окажутся в центре непредвиденных событий, поэтому Василию Топтенко и его коллегам предстоит расследовать сложные ситуации, которые не оставят равнодушными зрителя канала «Украина».

Я понимаю, что у многих в нашей стране есть определенные претензии к оперативникам, но мы делаем своих героев такими, какими хотим видеть их в жизни, – рассказал актер Михаил Кукуюк, который сыграл персонажа Василия Топтенко.

Среди сильных и смелых героев в сериале появится еще один неожиданный и к тому же лохматый персонаж с сериальной кличкой Морда. Существует мнение, что породу «черный терьер» много лет назад вывели путем длительного скрещивания – специально для охраны. Но Морда не выглядит грозной и злой. Наоборот, собака сразу влюбила в себя всю съемочную группу! Например, во время одной из сцен, когда Морде нужно было нырять в бассейн, собака несколько дублей подряд с огромным удовольствием выполняла команды. И она очень расстроилась, когда съемки в воде закончились.

Что же касается личной жизни бывших супругов в сериале «Топтун», то никто из актеров не признался, как она сложится, и причина даже не в том, что нельзя рассказывать о всех секретах сюжета. Оказывается, актеры узнавали о продолжении истории только перед съемками очередной серии.

В основе серила «Топтун» не адаптационный, а новый сценарий, поэтому в нем все будет развиваться неожиданно для всех: и для актеров, и для зрителей, – объяснила актриса Екатерина Гулякова. – К тому же он написан с отличным чувством юмора и пониманием того, что все-таки главное в жизни.

По словам актрисы Александры Польгуй, ей было интересно наблюдать за трансформацией своей героини, жизнь которой после разрыва с любимым мужчиной очень сильно изменилась.

В какой-то момент Марина и Василий даже пытаются наладить отношения. Чем это закончится – посмотрим, – сказала Александра Польгуй. – Здесь как раз кроется интрига, потому что появляются еще и другие персонажи. Все свободны, поэтому в жизни главных героев может быть все что угодно.

В фильме снимались Михаил Кукуюк, Александра Польгуй, Руслан Коваль, Анна Иванова, Екатерина Гулякова, Вячеслав Ветковский, Сергей Комаровский, Сергей Дзялик, Любомир Валивоц, Сергей Смеян. Режиссеры – Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко, Сергей Толкушкин. Операторы-постановщики – Станислав Власенко, Константин Гомон. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Олег Рогожа, Армен Тер-Аванесов.

Смотрите премьеру 40-серийного детективного сериала «Топтун» 4 октября в 17:00 на канале «Украина».