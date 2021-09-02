Шоу Маскарад 2 сезон: стала известна дата премьеры
Уже 18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны под названием «Маскарад».
Звездные команды шоу будут бороться за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.
За право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, и за победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. В состав первого звездного трио вошли телеведущая и судья Лиги Смеха Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а капитаном команды стал юморист и актер Юрий Ткач. Во вторую тройку вошли певец Дантес, примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык, возглавил команду юморист Игорь Ласточкин.
Напомним,