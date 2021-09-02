Шоу Маскарад 2 сезон: стала известна дата премьеры

Уже 18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны под названием «Маскарад».

Дата премьеры шоу «Маскарад» стала известна благодаря яркому промо-ролику, в котором Попугай из Рио весело танцевал, пока судья второй команды Игорь Ласточкин занимался спортом.

Звездные команды шоу будут бороться за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.

За право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, и за победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. В состав первого звездного трио вошли телеведущая и судья Лиги Смеха Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а капитаном команды стал юморист и актер Юрий Ткач. Во вторую тройку вошли певец Дантес, примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык, возглавил команду юморист Игорь Ласточкин.

Маскарад 2 сезон: стала известна дата премьеры загадочного шоу / пресс-служба канала 1+1

К тому же, звезд ждет «Липсинк баттл», который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, какие артисты или спортсмены прячутся за сказочными образами. Победителя «Липсинк баттла» будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

Маскарад 2 сезон: стала известна дата премьеры загадочного шоу / пресс-служба канала 1+1

Смотрите шоу «Маскарад» на телеканале «1+1» уже 18 сентября в 20:20.

Напомним,