Участковый с ДВРЗ 2 сезон: телеканал ICTV рассекретил дату премьеры сериала
Второй сезон иронического детектива «Участковый с ДВРЗ» с Вячеславом Довженко в главной роли выйдет на телеканале ICTV 13 сентября.
Во втором сезоне покажут 24 серии о новых приключениях полицейских-напарников в спальном районе на окраине Киева. Одна из таких историй заставит участкового Бондаря еще на некоторое время забыть о бывшей работе опера и снова сведет его с ленивым полицейским района ДВРЗ Петром Дзюбой.
В первой серии Бондарь вернется обратно в Главк, но произойдет смешная ситуация, которая не даст ему начать работу в столичном отделении полиции. Из-за одного инцидента Бондарь с Дзюбой станут звездами интернета. Поэтому «наказание» и патрулирование района снова ждут нашего героя, – поделился сюжетом нового сезона режиссер Дмитрий Андриянов.
Премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ» состоится в эфире телеканала ICTV 13 сентября в 21:30.