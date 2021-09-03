Участковый с ДВРЗ 2 сезон: телеканал ICTV рассекретил дату премьеры сериала

3 сентября 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Участковый с ДВРЗ 2 сезон: телеканал ICTV рассекретил дату премьеры сериала
Участковый с ДВРЗ: телеканал ICTV рассекретил дату премьеры 2 сезона сериала
пресс-служба

Второй сезон иронического детектива «Участковый с ДВРЗ» с Вячеславом Довженко в главной роли выйдет на телеканале ICTV 13 сентября.

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К своим ролям вернутся Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Дмитрий Сарансков, Татьяна Малкова, Светлана Штанько, Игорь Портянко, Владимир Гладкий. Также появятся новые персонажи в исполнении известных украинских актеров – Владимира Ямненко, Игоря Качура, Анастасии Цимбалару и Олеси Романовой, звезды фильма «Віддана».

Во втором сезоне покажут 24 серии о новых приключениях полицейских-напарников в спальном районе на окраине Киева. Одна из таких историй заставит участкового Бондаря еще на некоторое время забыть о бывшей работе опера и снова сведет его с ленивым полицейским района ДВРЗ Петром Дзюбой.

В первой серии Бондарь вернется обратно в Главк, но произойдет смешная ситуация, которая не даст ему начать работу в столичном отделении полиции. Из-за одного инцидента Бондарь с Дзюбой станут звездами интернета. Поэтому «наказание» и патрулирование района снова ждут нашего героя, – поделился сюжетом нового сезона режиссер Дмитрий Андриянов.

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Героев ждут изменения, как в карьерной жизни, так и в личной. Участковый Петро Дзюба получит новое звание, найдет любимую и наконец возьмется «за фигуру». А Бондарю придется не только снова бороться за место в столичном отделении, но и решать семейные проблемы. Неожиданно в его жизни появится отец, поэтому к постоянным перипетиям на любовном фронте добавятся еще и хлопоты с родственниками.

Премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ» состоится в эфире телеканала ICTV 13 сентября в 21:30.

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