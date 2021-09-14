Стосується кожного: Тестирование отцовства (эфир от 14.09.2021)

14 сентября 2021 06:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Тестирование отцовства (эфир от 14.09.2021)
Стосується кожного: Тестирование отцовства (эфир от 14.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 сентября. Тема – Тестирование отцовства.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 25-летняя Юлия Куприй из Киевской области своего сына Тимофея в последний раз видела 4 месяца назад, сразу как родила. Органы опеки изъяли у Юли ее младенца еще в больнице, когда мальчику было только 12 дней от роду. С тех пор молодая мама отчаянно ищет способ вернуть ребенка. Во всем, что произошло, Юля обвиняет отца своего ребенка, с которым она мечтала создать настоящую семью. Однако мужчина покинул ее беременной. А потом женщина узнала о том, что ее Алексей уже давно женат и имеет еще одного маленького ребенка. А вот сам Алексей не только не признает себя отцом Тимофея, но и вообще отрицает любые близкие отношения с Юлей. Обманутая женщина или клевета на женатого мужчину?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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