Стосується кожного: Непроверенная любовь (эфир от 13.09.2021)
13 сентября 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Непроверенная любовь (эфир от 13.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 13 сентября. Тема – Непроверенная любовь.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Для 52-летней Ларисы Гриценко случайный знакомый из интернета стал смыслом жизни. Лариса часто вслух перечитывает сообщения, которые присылает ей иностранец. Женщина живет в Днепропетровской области, а Эндрю работает врачом в Йемене. Лариса приглашает любимого к себе, но Эндрю жалуется, что не может забрать документы у работодателя, и ему нужны деньги. Однако, радость и веру в бескорыстную виртуальную любовь не разделяет младшая дочь Ларисы. 26-летняя Альбина уверена, что мама стала жертвой интернет-мошенников. Долгожданная любовь или брачная афера? Почему женщины с жизненным опытом не способны распознать даже явные признаки мошенничества?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.