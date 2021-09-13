Стосується кожного: Непроверенная любовь (эфир от 13.09.2021)

13 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Непроверенная любовь (эфир от 13.09.2021)
Стосується кожного: Непроверенная любовь (эфир от 13.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 13 сентября. Тема – Непроверенная любовь.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Для 52-летней Ларисы Гриценко случайный знакомый из интернета стал смыслом жизни. Лариса часто вслух перечитывает сообщения, которые присылает ей иностранец. Женщина живет в Днепропетровской области, а Эндрю работает врачом в Йемене. Лариса приглашает любимого к себе, но Эндрю жалуется, что не может забрать документы у работодателя, и ему нужны деньги. Однако, радость и веру в бескорыстную виртуальную любовь не разделяет младшая дочь Ларисы. 26-летняя Альбина уверена, что мама стала жертвой интернет-мошенников. Долгожданная любовь или брачная афера? Почему женщины с жизненным опытом не способны распознать даже явные признаки мошенничества?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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