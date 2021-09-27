Стосується кожного: Компенсация любви (эфир от 27.09.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 сентября. Тема – Компенсация любви.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Отношения в семье 31-летней Елены Шалтекшниене из Днепропетровской области испортились в 2014 году, когда она вместе с 5-летним сыном переехала в Литву к мужчине, с которым познакомилась в Интернете. В семье Елены родился еще один ребенок, несмотря на недовольство ее родственников. Через несколько лет Елена с детьми приехала в Украину по делам, в надежде быстро вернуться к мужу в Литву.

Однако, уже через несколько дней после переезда Елены в новую квартиру, ее мать забрала внуков к себе и обвинила дочь в безответственности и разгульной жизни. Увидеть детей мать разрешила Елене только под наблюдением камер журналистов. В студии «Касается каждого» мы разбираемся в обидах прошлого и причинах избирательной материнской любви.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а похже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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