Стосується кожного: Компенсация любви (эфир от 27.09.2021)

27 сентября 2021 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Компенсация любви (эфир от 27.09.2021)
Стосується кожного: Компенсация любви (эфир от 27.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 сентября. Тема – Компенсация любви.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Отношения в семье 31-летней Елены Шалтекшниене из Днепропетровской области испортились в 2014 году, когда она вместе с 5-летним сыном переехала в Литву к мужчине, с которым познакомилась в Интернете. В семье Елены родился еще один ребенок, несмотря на недовольство ее родственников. Через несколько лет Елена с детьми приехала в Украину по делам, в надежде быстро вернуться к мужу в Литву.

Однако, уже через несколько дней после переезда Елены в новую квартиру, ее мать забрала внуков к себе и обвинила дочь в безответственности и разгульной жизни. Увидеть детей мать разрешила Елене только под наблюдением камер журналистов. В студии «Касается каждого» мы разбираемся в обидах прошлого и причинах избирательной материнской любви.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а похже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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