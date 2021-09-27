Говорит Украина: Мама три года беременна, почему дочь бесплодна? (эфир от 27.09.2021)

Говорит Украина: Мама три года беременна, почему дочь бесплодна? (эфир от 27.09.2021)

27 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мама три года беременна, почему дочь бесплодна?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Живот Оксаниной мамы удивляет всех вокруг. Женщина ходит будто беременна уже третий год! А ребенка все нет и нет. Что там внутри - никто не знает.

Врачи только выписали таблетки, которые не помогли. И сейчас мать Оксаны страдает от постоянной боли. На самом деле мать Оксаны не может забеременеть, хотя очень мечтает о ребенке с новым мужчиной.

В чем причина «беременного» живота? При чем тут тайны с детства женщины? Что на самом деле с ним происходит и как к этому причастны другие женщины из ее семьи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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