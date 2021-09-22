Говорит Украина: Рекордная семья для изгнанницы Эрики (эфир от 22.09.2021)

Говорит Украина: Рекордная семья для изгнанницы Эрики (эфир от 22.09.2021)

22 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Рекордная семья для изгнанницы Эрики.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Детство Андрианы прошло около деда с бабушкой. Старенькие объясняли внучке, что ее мать - проститутка, пьяница, и поэтому покинула ее. Андриану выводили только на рынок и на кладбище, а купаться разрешали только раз в неделю. В 15 лет она убежала к родной матери и узнала всю правду, но не о ней - а о дедушке с бабушкой. Кто залезал в гроб к покойнику, а кого обвиняли в педофилии? Какое невероятное количество братьев и сестер имеет мать Андрианы? И после какого видео наши героини могут отказаться от знакомства?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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