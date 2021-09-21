Говорит Украина: Примерный отец, привязанной к яблоне дочери (эфир от 21.09.2021)

21 сентября 2021 20:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Примерный отец, привязанной к яблоне дочери (эфир от 21.09.2021)
Говорит Украина: Примерный папа, привязанной к яблоне дочери (эфир от 21.09.2021)
пресс-служба

21 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Примерный отец, привязанной к яблоне дочери.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Заподозрил возлюбленную в измене – выставила за дверь? Именно так поступила с Игорем женщина, с которой прожили душа в душу 11 лет и родили двух дочерей. А две недели назад мужчина узнал, что обе дочери попали в больницу с побоями. Бывшая вроде жестоко избила их кожаным ремнем с железной бляхой. Но больше всего Игоря шокирует, что несмотря на все запреты социальных служб, дети до сих пор находятся с матерью. Чтобы уберечь детей от плохого, человек хочет забрать их к себе. С кем на самом деле опасно детям? Кого купили и подарили за 100 гривен? Кому ломали пальцы, а кого привязывали к яблоне? И кто потребует тест ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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