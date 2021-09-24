Говорит Украина: Женщину люблю, ребенка сделаю и дальше пойду? (эфир от 24.09.2021)

24 сентября 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Женщину люблю, ребенка сделаю и дальше пойду? (эфир от 24.09.2021)
Говорит Украина: Женщину люблю, ребенка сделаю и дальше пойду? (эфир от 24.09.2021)
пресс-служба

24 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Женщину люблю, ребенка сделаю и дальше пойду?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: 43-летний Дмитрий из Херсона утверждает, что он – известный художник, которого все уважают. А его бывшая жена уверяет – он украл деньги на лечение ребенка! Женщина рассказала, что ее бывший обманул десятки людей, а в полиции ее заявление не просто отказались принимать, а даже высмеяли. Поэтому она обратилась в программу "Говорить Україна". Что это – желание наказать мошенника или женская месть за неудачный брак? Какие женщины из прошлого художника считают его соблазнителем? И как в этой истории замешаны непризнанные дети?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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