Стосується кожного: Колыбельная под открытым небом (эфир от 23.09.2021)

19 сентября 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Колыбельная под открытым небом (эфир от 23.09.2021)
Стосується кожного: Колыбельная под открытым небом (эфир от 23.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 23 сентября. Тема – Колыбельная под открытым небом.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В начале сентября в интернете появилось видео, которое возмутило соцсети. Молодая женщина вместе с двухмесячным младенцем спит прямо на детской площадке. Наши журналисты разыскали, ею оказалась 21-летняя одесситка Мария Марьенко. Семья Марии переселенцы из Луганской области. Собственного жилья у молодой матери нет, пойти к своим родителям молодая женщина не может. Ведь ее избранника Александра, почти на тридцать лет ее старше, семья не принимает. Безответственность молодой матери или последствия нерешенных семейных конфликтов. В студии «Касается каждого» выясняем, что на самом деле заставило женщину спать под открытым небом с младенцем на руках, и какая судьба теперь ждать эту семью.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 23 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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