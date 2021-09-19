Стосується кожного: Колыбельная под открытым небом (эфир от 23.09.2021)
19 сентября 2021 23:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Колыбельная под открытым небом (эфир от 23.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 23 сентября. Тема – Колыбельная под открытым небом.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В начале сентября в интернете появилось видео, которое возмутило соцсети. Молодая женщина вместе с двухмесячным младенцем спит прямо на детской площадке. Наши журналисты разыскали, ею оказалась 21-летняя одесситка –
Мария Марьенко. Семья Марии –
переселенцы из Луганской области. Собственного жилья у молодой матери нет, пойти к своим родителям молодая женщина не может. Ведь ее избранника Александра, почти на тридцать лет ее старше, семья не принимает. Безответственность молодой матери или последствия нерешенных семейных конфликтов. В студии «Касается каждого» выясняем, что на самом деле заставило женщину спать под открытым небом с младенцем на руках, и какая судьба теперь ждать эту семью.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 23 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.