Стосується кожного: ДНК матери (эфир от 22.09.2021)

19 сентября 2021 19:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: ДНК матери (эфир от 22.09.2021)
Стосується кожного: ДНК матери (эфир от 22.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 22 сентября. Тема – ДНК матери.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 18-летняя Илона Тетера из Киевской области не может забыть, как ее наказывали в детстве, потому что мама никогда не считала родной. Когда Илоне был год, их с сестрой изъяли у мамы и отправили в интернат. Через два года мама вернула на девушек материнские права, впрочем материнскую любовь Илона так и не почувствовала. 38-летняя мать Илоны, Леся Шевченко, действительно сомневается в том, что забрала из интерната собственную дочь. Долгое время Леся не говорила Илоне о своих сомнениях. Впрочем, тяжелый характер и частые скандалы с дочерью-подростком заставили ее однажды выпалить дочери в глаза свои страшные догадки. Жестокая ошибка прошлого или нежелание брать на себя материнскую ответственность за поступки дочери?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 22 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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