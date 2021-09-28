Говорит Украина: У тети погостил - штамп в паспорте получил? (эфир от 28.09.2021)

Говорит Украина: У тети погостил - штамп в паспорте получил? (эфир от 28.09.2021)

28 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – У тети погостил - штамп в паспорте получил?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Сходил на первое свидание - получил штамп в паспорте? Брат Анастасии один раз встретился с девушкой, а через 2 месяца его заставили жениться из-за ее беременности.

Анастасия утверждает - на ее брата хотят повесить чужого ребенка, а бывшую невестку она называет аферисткой. Женщина уверена: единственный выход вывести на чистую воду бывшую жену брата - тест ДНК.

Из бывших мужчин девушки тоже может быть отцом? И чем закончится его встреча в студии с братом Анастасии?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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