Говорит Украина: У тети погостил - штамп в паспорте получил? (эфир от 28.09.2021)

28 сентября 2021 16:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: У тети погостил - штамп в паспорте получил? (эфир от 28.09.2021)
Говорит Украина: У тети погостил - штамп в паспорте получил? (эфир от 28.09.2021)
пресс-служба

28 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – У тети погостил - штамп в паспорте получил?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Сходил на первое свидание - получил штамп в паспорте? Брат Анастасии один раз встретился с девушкой, а через 2 месяца его заставили жениться из-за ее беременности.

Анастасия утверждает - на ее брата хотят повесить чужого ребенка, а бывшую невестку она называет аферисткой. Женщина уверена: единственный выход вывести на чистую воду бывшую жену брата - тест ДНК.

Из бывших мужчин девушки тоже может быть отцом? И чем закончится его встреча в студии с братом Анастасии?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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