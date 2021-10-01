Стосується кожного: Смертельный сундук (эфир от 01.10.2021)

1 октября 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Смертельный сундук (эфир от 01.10.2021)
Стосується кожного: Смертельный сундук (эфир от 01.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 октября. Тема – Смертельный сундук.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Вечером 18 сентября Донецкую область всколыхнула страшная новость об исчезновении двух детей – 10-летней Анны и 7-летнего Михаила. А на следующий день брата и сестру полицейские нашли мертвыми в собственном доме – в старом сундуке. Родители уверены, что их детей целенаправленно убили. Они даже называют имя человека, который имел мотив так жестоко поступить. С версией об убийстве соглашаются и односельчане семьи Пресновых, однако обвиняют в страшном преступлении именно Светлану и Станислава. Чтобы восстановить ход событий и добиться справедливости, родители погибших приедут в студию «Касается каждого». Что произошло и кто виноват в их гибели, будут разбираться гости и эксперты программы.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 01.10.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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