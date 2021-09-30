Стосується кожного: Побег от правды (эфир от 30.09.2021)
30 сентября 2021 01:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Побег от правды (эфир от 30.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 30 сентября. Тема – Побег от правды.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В программе «Бегство от сына», которая вышла в эфир в апреле 2015 года, речь шла о 25-летней Надежде Задоянчук из Хмельницкой области, которая оставила своего 4-месячного сына Богдана на произвол судьбы в салоне маршрутки. Надежда очень раскаивалась и пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть мальчика домой. А недавно Надя сообщила в редакцию, что сбежала от мужа-тирана. Женщина рассказала, что последний раз мужчина избил ее 4 августа с особой жестокостью, и она была вынуждена спасаться бегством. Даже детей забрать не успела. Неожиданное продолжение громкой истории. Как изменилась жизнь многодетной матери и ее детей после эфира шестилетней давности? И что на самом деле заставляет женщину постоянно бежать.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.