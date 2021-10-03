Стосується кожного: Возвращение матери (эфир от 04.10.2021)

3 октября 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Возвращение матери (эфир от 04.10.2021)
Стосується кожного: Возвращение матери (эфир от 04.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 4 октября. Тема – Возвращение матери.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Уже два года Петр и Иван воспитываются в приемной семье Светланы Бойчук и Алексея Рубаняка вместе с другими детьми. Светлана хорошо помнит день, когда впервые увидела братьев, запуганные и молчаливые, дети все время держались в стороне. Понемногу прошлое начало забываться. Петр и Иван своих приемных родителей уже называют папой и мамой, и вдруг биологическая мама мальчиков заявила, что хочет вернуть детей. Почему только сейчас мать решила вернуть своих детей и можно ли во второй раз доверить их судьбу женщине, которая однажды уже не смогла удержать свои материнские права. Готовы ли сами дети простить родную мать и вернуться к жизни, от которой их когда-то спасали приемные родители?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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