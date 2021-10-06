Стосується кожного: Школьный авторитет (эфир от 06.10.2021)

6 октября 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Школьный авторитет (эфир от 06.10.2021)
Стосується кожного: Школьный авторитет (эфир от 06.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 6 октября. Тема – Школьный авторитет.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Публикация о школьном буллинге и безнаказанности появились в Интернете после того, как родители 11-летнего Романа из Запорожской области разуверились в справедливости и наказании виновных в унижениях сына. Елена Тимчура и ее муж заметили изменения в поведении сына еще несколько лет назад. Тогда они не понимали, почему ребенок возвращалась из школы в слезах. Пока парень сам не рассказал, что директор учебного заведения постоянно его унижает. Родители школьника обратились в суд и доказали, что сын стал жертвой буллинга. Они уже дважды выиграли суд, впрочем, за 8 месяцев после вступления в силу приговора, ничего так и не изменилось – директор до сих пор в должности. Сегодня руководитель учебного заведения впервые согласилась на откровенный разговор в студии – об авторитете учителя и скандале, который не удалось скрыть за дверью школы. Почему доказанный буллинг уже год остается безнаказанным?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 6 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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