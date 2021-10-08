Стосується кожного: Риски сиротства (эфир от 08.10.2021)
8 октября 2021 07:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Риски сиротства (эфир от 08.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 8 октября. Тема – Риски сиротства.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Две недели назад, из-за плохих условий проживания и невыполнения материнских обязанностей, органы опеки изъяли 4-х детей у 20-летней Марины Зари из Одесской области. Марина – мать-одиночка. Никто из биологических отцов четырех детей ей не помогает. Не сложились у Марины и отношения с мамой. Именно из-за нее, убеждает Марина, ей пришлось рано уйти из дома в самостоятельную взрослую жизнь. А самым большим ударом для Марины стала горькая правда о том, что родители, которых она считала родными, на самом деле, удочерили ее в раннем детстве. Последствия психологической травмы детства или генетическая материнская безответственность? В студии «Касается каждого» разбираемся, почему многодетная мать чувствует себя брошенной на произвол судьбы.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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