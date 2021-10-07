Говорит Украина: 6 этажей смерти: почему актер хотел убить мою дочь? (эфир от 07.10.2021)

7 октября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: 6 этажей смерти: почему актер хотел убить мою дочь? (эфир от 07.10.2021)
Говорит Украина: 6 этажей смерти: почему актер хотел убить мою дочь? (эфир от 07.10.2021)
пресс-служба

7 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – 6 этажей смерти: почему актер хотел убить мою дочь?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: 23-летняя дочь Лидии решила разойтись с мужем, и он якобы вытолкнул ее из окна 6 этажа. Уже 5 месяцев женщина ежедневно находится рядом с дочерью в больнице, все ее тело пронизано спицами. А мужчину полиция опросила и отпустила. Лидия боится, что вероятный обидчик может не только завершить начатое, но и отомстить. Что произошло в тот день на балконе? Кто еще был в квартире? Что случилось с предыдущей женой мужа? Точку поставит полиграф!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 7 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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