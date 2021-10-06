Говорит Украина: Мой сын – беременный? (эфир от 06.10.2021)

6 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Мой сын – беременный? (эфир от 06.10.2021)
Говорит Украина: Мой сын – беременный? (эфир от 06.10.2021)
пресс-служба

6 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мой сын – беременный?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Давид потрясен! Три года назад он познакомился с Маргаритой с тоненькой талией и считал ее самой красивой, а ныне любимая будто на 9 месяце беременности. Однако ребенка в животе... нет! Врачи разводят руками, а Маргарита тем временем из-за огромного живота уже не может дышать. Давид каждое утро приносит любимой кофе в постель и мечтает вернуть ее к привычному виду! Что происходит с животом жены Давида? Почему человек на четвертом свидании повел ее в туалет и заставил раздеться? И какая интимная тайна скрывается за так называемой беременностью Маргариты?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 6 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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