Говорит Украина: Мой сын – беременный? (эфир от 06.10.2021)

Говорит Украина: Мой сын – беременный? (эфир от 06.10.2021)

6 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мой сын – беременный?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Давид потрясен! Три года назад он познакомился с Маргаритой с тоненькой талией и считал ее самой красивой, а ныне любимая будто на 9 месяце беременности. Однако ребенка в животе... нет! Врачи разводят руками, а Маргарита тем временем из-за огромного живота уже не может дышать. Давид каждое утро приносит любимой кофе в постель и мечтает вернуть ее к привычному виду! Что происходит с животом жены Давида? Почему человек на четвертом свидании повел ее в туалет и заставил раздеться? И какая интимная тайна скрывается за так называемой беременностью Маргариты?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 6 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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