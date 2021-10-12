Стосується кожного: Коварные выплаты (эфир от 12.10.2021)

12 октября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Коварные выплаты (эфир от 12.10.2021)
Стосується кожного: Коварные выплаты (эфир от 12.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 12 октября. Тема – Коварные выплаты.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В свои 25 лет Анна Заграновская из Ивано-Франковской области уже многодетная мать. Молодая мама пытается навестить своих дочерей в детдоме, ведь двухлетнюю Алину и годовалую Викторию не видела с прошлой осени. Три месяца назад Анна снова родила девочку, которую назвала Иванкой, но и на этот раз не успела почувствовать себя полноценной матерью. Местные органы опеки убеждены, что Анна рожает, чтобы зарабатывать на детских выплатах. Поэтому, изъяв детей, они их фактически спасли. Сама же Анна утверждает, что стала заложницей образа «матери-одиночки», и обвиняет государственные службы в предвзятом отношении и преследовании. Желание нажиться на собственных детях или предвзятое отношение чиновников к неудачливой матери-одиночке?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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