Стосується кожного: Похищение мамы (эфир от 14.10.2021)

14 октября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Похищение мамы (эфир от 14.10.2021)
Стосується кожного: Похищение мамы (эфир от 14.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 октября. Тема – Похищение мамы.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: На видео, которое сняли на одной из детских площадок города Шостка Сумской области видно, как 51-летняя Елена Чубарь пытается забрать внука у своей бывшей невестки. Три года назад невестка Елены, 23-летняя Татьяна, выгнала мужа из квартиры, а маленького сына оставила свекрови. Зато сама Татьяна утверждает, что уже не первый раз пытается вернуть родного сына домой. Женщина отрицает, что отказывалась от ребенка. Кто из взрослых готов поступиться собственными амбициями и обидами ради подлинных интересов ребенка и почему попытка матери вернуться в жизнь ребенка каждый раз завершается скандалом?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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