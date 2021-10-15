Говорит Украина: Голодом жену заморю, чтобы создать новую семью? (эфир от 15.10.2021)

Говорит Украина: Голодом жену заморю, чтобы создать новую семью? (эфир от 15.10.2021)

15 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Голодом жену заморю, чтобы создать новую семью?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Шок в Кривом Роге: Оксана зашла к соседке попросить соли, а увидела ее обкусанной клопами и тараканами. Елена уже 3 месяца совсем одна, хотя у нее есть официальный муж. К тому же у женщины есть двое детей, но они исчезли из жизни матери. Почему женщину живьем кусают паразиты? Куда исчез ее муж и куда делись дети?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.