Стосується кожного: Перехват сына (эфир от 21.10.2021)
21 октября 2021 00:50
Юлия Туренко
Стосується кожного: Перехват сына (эфир от 21.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 21 октября. Тема – Перехват сына.
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: В начале сентября прямо посреди улицы у 57-летней Любови Решетняк из Херсона похитили 3-летнего внука Даниила. Тогда в машине, в которую забрали ребенка, Любовь заметила свою бывшую невестку - 28-летнюю Людмилу Решетняк. С тех пор бабушка внука не видела. Родители Даниила разошлись два года назад. Расходились громко, со скандалами и потасовкой. Старшую дочь органы опеки рекомендовали оставить с мамой, а сына с папой. Отец Даниила - Виктор Решетняк обратился в полицию и выложил в Интернет обращение о наглом похищения ребенка. Однако мать мальчика утверждает, что вынуждена была так поступить, ведь по-другому не могла даже увидеться с ребенком. Дерзкое похищение мальчика или неизбежные последствия эгоизма обоих родителей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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