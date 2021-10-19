Говорит Украина: В семью влезла молодая любовница: у кого больше измен? (эфир от 19.10.2021)

Говорит Украина: В семью влезла молодая любовница: у кого больше измен? (эфир от 19.10.2021)

19 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – В семью влезла молодая любовница: у кого больше измен?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Инна 10 лет прожила с мужем в браке и считала его счастливым, но после разговора со знакомой в магазине женщина едва не потеряла землю из-под ног.

Инна не могла поверить в то, что 34-летний мужчина променял ее на 19-летнюю любовницу. Но хуже для женщины, что муж забрал к любовнице еще и их общего сына!

Почему после десяти лет брака муж променял жену на молодую девушку? Зачем он прячет сына от родной матери? Как 19-летняя девушка воспитывает 9-летнего ребенка? И кто на самом деле изменял в семье - покажет детектор!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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