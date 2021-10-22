Говорит Украина: Страшно спать, потому что Николай может прийти голым? (эфир от 22.10.2021)

22 октября 2021 15:22 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Страшно спать, потому что Николай может прийти голым? (эфир от 22.10.2021)
Говорит Украина: Страшно спать, потому что Николай может прийти голым? (эфир от 22.10.2021)
пресс-служба

22 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Страшно спать, потому что Николай может прийти голым?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Село в Одесской области живет в страхе. По улицам якобы разгуливает настоящий маньяк! Несколько недель назад он чуть не изнасиловал женщину.

В тот же вечер голого мужчину задержали прямо за домом женщины, но за день - отпустили. Против вероятного обидчика взбунтовалось все село. Люди боятся его и не хотят, чтобы он жил рядом.

Как обнаженный мужчина попал в соседский дом? Какая еще женщина может быть связана с покушением на изнасилование? К чему в этой истории 300 граммов вина, простыню и недостроенный магазин? Покажет детектор.

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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