Стосується кожного: Смерть в детском саду (эфир от 01.11.2021)

31 октября 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Смерть в детском саду (эфир от 01.11.2021)
Стосується кожного: Смерть в детском саду (эфир от 01.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 ноября. Тема – Смерть в детском саду.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Трагедия в Полтавской области произошла в конце октября. В детском саду Кременчуга сильный ветер сломал дерево. Двое детей оказались под огромным стволом. 5-летний Марк получил перелом бедра. А 4-летняя Анастасия скончалась в реанимации. Дирекция и воспитатели детсада на похороны ребенка не пришли. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме. Произошедшее руководство садика называет несчастным случаем. Мать погибшей Насти уверена, что воспитатели уже сейчас пытаются избежать ответственности, а несчастным случаем оправдывают собственную халатность. Несчастный случай из-за непогоды или последствий безответственности воспитателей и администрации дошкольного учреждения?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 1 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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