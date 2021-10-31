Стосується кожного: Смерть в детском саду (эфир от 01.11.2021)
31 октября 2021 23:10
Юлия Туренко
Стосується кожного: Смерть в детском саду (эфир от 01.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 ноября. Тема – Смерть в детском саду.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Трагедия в Полтавской области произошла в конце октября. В детском саду Кременчуга сильный ветер сломал дерево. Двое детей оказались под огромным стволом. 5-летний Марк получил перелом бедра. А 4-летняя Анастасия скончалась в реанимации. Дирекция и воспитатели детсада на похороны ребенка не пришли. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме. Произошедшее руководство садика называет несчастным случаем. Мать погибшей Насти уверена, что воспитатели уже сейчас пытаются избежать ответственности, а несчастным случаем оправдывают собственную халатность. Несчастный случай из-за непогоды или последствий безответственности воспитателей и администрации дошкольного учреждения?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 1 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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